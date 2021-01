Non vede il campo dallo scorso agosto e vive da mesi da separato in casa, ma per Arkadiusz Milik questo Capodanno è stato anche l'occasione giusta per gustarsi un altro po' di Napoli. L'attaccante polacco - senza la compagna Jessica - ha infatti passato la serata in attesa del nuovo anno insieme con alcuni amici e compagni di squadra, tra cui David Ospina e Fabian Ruiz.

I prossimi giorni saranno fondamentali per Milik: dalla prossima settimana, infatti, il calciomercato tornerà a imperare anche in Italia in attesa che la stagione si assesti. Per il polacco già diverse voci dalla Serie A e dagli altri campionati e una sola certezza: la voglia di cambiare maglia per poter tornare a giocare e conquistarsi gli Europei di giugno con la Polonia.

