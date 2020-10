A Napoli non vedrà il campo, almeno fino al prossimo gennaio, ma nel frattempo Arkadiusz Milik gioca titolare e segna con la sua nazionale, in attesa di capire quale sarà la sua prossima squadra. Il polacco, separato in casa con il club azzurro, aveva lasciato la città venerdì, appena prima del caos scoppiato per il caso Juventus-Napoli che ha poi visto i suoi compagni di squadra costretti a isolarsi a Castel Volturno.

Udany wieczór w Gdańsku ⚽️🇵🇱💪

Great night ⚽️ 🇵🇱💪 pic.twitter.com/m20Kh13Wpt — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) October 7, 2020

Milik, invece, pur facendo parte del gruppo era riuscito a partire in forma privata verso la Polonia per rispondere alla convocazione della nazionale. Contro la Finlandia, Arek ha siglato la rete del definitivo 5-1 che ha regalato il successo ai suoi: «Che notte, grande vittoria», ha scritto poi il polacco sui suoi canali social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA