Ieri il colloquio tra l’entourage di Arkadiusz Milik e il Napoli a Castelvolturno, il primo nuovo passo verso la cessione dopo un’estate di mercato che non ha portato nulla di buono alle parti. L’attaccante polacco è rimasto in azzurro solo formalmente, perché nella sostanza è fuori da ogni piano della società e dell’allenatore e il contratto in scadenza la prossima estate è un fardello pesante da dover sopportare.

Dall’Inghilterra, nel frattempo, fanno sapere che l’idea Milik non è tramontata. A scriverlo è The Sun, secondo cui gli azzurri potrebbero cedere il polacco a gennaio senza alcuna pretesa sul costo del cartellino al miglior offerente. Tottenham e Everton, già in corsa in estate, restano interessate a Milik per questa finestra di mercato invernale, una doppia opzione soddisfacente per tutte le parti che possono salutarsi senza alcun rimorso.

