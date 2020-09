LEGGI ANCHE

Non si ferma il mercato di David Pantak, l'agente di Arkadiusz Milik chiamato a trovare una soluzione per il suo assistito. Il polacco è chiuso ormai in azzurro, vive una situazione da separato in casa ae difficilmente potrà restare indopo il passaggio saltato prima alla Juventus e poi alla, qualche ora fa.Per Arek possono restare aperte le porte del mercato inglese, soprattutto per le possibilità di scelta e di spesa dei club della Premier. Secondo il Daily Mail oggi l'agente incontrerà gli emissari del Tottenham di José Mourinho che pensano acome occasione di mercato per completare il reparto offensivo. Le altre opzioni riguardano il Fulham e il Newcastle.