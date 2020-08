LEGGI ANCHE

La voce arriva direttamente dalla Spagna ma riguarda il futuro imminente di Arkadiusz Milik : l'attaccante polacco avrebbe infatti in queste ore concluso tutto con lae ora aspetterebbe solo il finale di stagione con ilper poter ufficializzare il suo passaggio in bianconero, conche contestualmente sarà ceduto altrove.Questa la notizia riportata dal portale TodoFichajes.com, che spiega come Milik abbia ormai già salutato idealmente anche ile i compagni in azzurro. Proprio in Spagna c'è una delle altre pretendenti del polacco, l'con cui De Laurentiis pure si è incontrato nelle scorse settimane, ma nella testa dell'attaccante laè sempre stata la prima opzione dopo la decisione di non rinnovare con il Napoli. Il club preferirebbe un pagamento cash, ma Gattuso avrebbe dato l'ok anche al passaggio in azzurro di, pedina con cui la Juve vuole abbassare la pretesa di ADL di 40 milioni.