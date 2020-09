LEGGI ANCHE

Una lunga storia d'amore quella tra Arkadiusz Milik e Jessica, l'imprenditrice polacca che da anni segue l'attaccante del Napoli in giro per le sue avventure calcistiche. Avventure che potrebbero cambiare ora che su Milik ci sono diverse squadre e che la storia in azzurro sembra davvero essere arrivata al capolinea dopo quattro stagioni.«Anche a me piacerebbe sapere dove giocheràil prossimo anno, ma non lo so» ha risposto a precisa domanda la stessa Jessica durante una sua partecipazione al programma Tv polacco. «Vorrei sapere se resteremo a Napoli o andremo altrove, ma non mi importa perché dovunque andrà a giocare io lo seguirò» ha ammesso.