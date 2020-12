Nella corsa per Arkadiusz Milik non ci sarà la Fiorentina. Il club viola si tira fuori dalla corsa al polacco in vista della prossima sessione di mercato invernale: Arek sarà protagonista con Juventus, Atletico Madrid e altre squadre che se lo contenderanno, ma i viola sembravano interessati al profilo dell'attaccante azzurro viste le difficoltà offensive della squadra di Prandelli.

«Il mercato riapre ma è come se non avesse mai chiuso, perché ce lo siamo lasciati alle spalle solo a inizio ottobre» ha detto il ds viola Daniele Pradé ai canali ufficiali viola. «Abbiamo puntato su un attaccante giovane e forte come Vlahovic che ci sta dando delle risposte importanti, oggi come oggi non sarebbe giusto andare a prendere Milik o Piatek. Sono due grandi calciatori che ci farebbero sicuramente comodo ma ostacolerebbero la crescita di chi c’è già».

