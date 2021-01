13 milioni di euro. Questo il computo totale dell'affare Arkadiusz Milik-Marsiglia. Il centravanti polacco rivede finalmente la luce dopo mesi passati in tribuna ed è pronto a ritirare tutta la sua attrezzatura a Castel volturno per viaggiare alla volta della Ligue 1 e regalarsi una seconda parte di stagione all'altezza dei propri obiettivi. Domani ci potrebbe essere l'ok definitivo del Napoli che nel frattempo organizza i contratti e rivede le ultime cifre prima del nulla osta.

Cifre che, in ogni caso, rendono giustizia a un affare che il Napoli ha fortemente voluto, anche a rischio di perdere il calciatore a zero la prossima estate. Come riportato da Sky Sport, infatti, Milik arriverà in Francia per 8-9 milioni più bonus, ma soprattutto con il 20 o il 25% della futura rivendita che andrà al club azzurro. L'attacante rinnoverà il contratto con il Napoli e poi si trasferirà in prestito per 18 mesi al Marsiglia con obbligo di riscatto da parte del club francese.

