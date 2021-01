Milik è uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato. Ormai fuori rosa al Napoli, deve cercare una sistemazione per non rischiare di perdere l'Europeo di questa estate. Per l'attaccante, che va in scadenza di contratto a giugno, De Laurentiis continua a chiedere circa 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Tra le squadre interessate c'è il Marsiglia in Francia, come ammesso anche dal tecnico Villas-Boas in conferenza stampa: «Io non ho parlato con Milik, c'è una trattativa avviata con il Napoli, la sta seguendo personalmente il ds Pablo Longoria».

«Milik? Stiamo lavorando su diverse strade per l'attaccante. Proviamo ad andare avanti, ci sono diverse opzioni al momento», il commento del direttore sportivo a margine della presentazione dell'ex Fiorentina Pol Lirola. «Questa è una finestra di mercato difficile, molto breve per tutti. Devi fare le cose con intelligenza, non con velocità. Devi essere freddo nelle trattative». La sensazione è che si andrà avanti fino agli ultimi giorni di mercato. Il Napoli non vuole regalarlo, ma i club interessati sanno che più si va avanti più il presidente De Laurentiis dovrà allentare la presa.

Ultimo aggiornamento: 15:55

