La pista più calda per Arkadiusz Milik potrebbe portare in Francia, quella che appartiene al Marsiglia di Villas Boas. Ma il club di Ligue 1 sta vagliando anche altre piste in cerca di un nuovo attaccante e, secondo quanto riportato da Telefoot in queste ore, il nome nuovo potrebbe essere quello di Jean-Philippe Mateta, 23 enne francese in forza al Mainz.

LEGGI ANCHE Napoli, Koulibaly protagonista Uefa: «Inviterei un razzista a star con me»

Il profilo di Mateta è conosciuto anche dai vertici del Napoli e da Cristiano Giuntoli e il Mainz non ha chiuso a un suo trasferimento anche in questa sessione di mercato invernale. L'eventuale ok chiuderebbe ogni porta all'arrivo di Milik in Francia, con il Marsiglia che si è visto rifiutare già una prima offerta per il polacco dal Napoli nei giorni scorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA