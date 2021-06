Milik, Marsiglia meglio di Napoli: «Ma ora non penso al mercato»

Dopo sei mesi di Francia, Arkadiusz Milik sembra preferire Marsiglia a Napoli. «A volte ho voglia di andare fuori a bere un caffè tranquillo ed è possibile. A Napoli invece i tifosi ti assalgono, da una parte è anche bello l’affetto, però dopo un po’ è stancante tutto questo, ed è veramente molto pesante. A volte avevo anche bisogno di stare un po’ tranquillo» le parole dell'attaccante polacco al podcast Łączy Nas Ball dal ritiro della nazionale.

E Marsiglia potrebbe essere anche la città della prossima stagione. «Non penso più al mercato. Quando non giocavo al Napoli parlavo sempre col mio agente, l'ho fatto soprattutto quando è arrivata l'offerta del Marsiglia. Ma ora i rumors non mi interessano» ha continuato il polacco ex Napoli. Che apre le porte a un futuro lontano dall'Europa: «Mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti un giorno».