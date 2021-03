Milik, a Marsiglia come a Napoli: media gol da urlo per il polacco

Quattro gol in sette partite, quello di ieri finalmente decisivo per la vittoria. Arkadiusz Milik e la media-gol, un rapporto incredibile negli ultimi anni nonostante le mille difficoltà incontrte dal polacco fino al passaggio in Francia dello scorso gennaio. Milik ha segnato fin qui 4 gol in maglia Marsiglia, con la media di una rete ogni 129 minuti, con un impatto importantissimo sul nuovo club in campionato.

