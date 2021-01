«Sono molto emozionato, molto felice di essere qui. Ho ricevuto tantissimi messaggi d’affetto dai tifosi del Marsiglia». Comincia così l’avventura di Arkadiusz Milik in Francia. Il polacco si é raccontato ai microfoni del sito ufficiale del Marsiglia. «È un momento speciale, una nuova squadra e una nuova avventura. Non vedo l’ora di giocare. Conoscevo il Marsiglia, il club e la sua storia. Uno stadio fantastico. Già ho giocato un paio di volte al Velodrome, sia con la Nazionale polacca a Euro 2016 sia in amichevole col Napoli. È un grande club con una grande storia».

«Villa-Boas mi ha voluto fortemente» ha continuato Milik che ha già dimenticato Napoli. «Penso agli Europei ovviamente ma adesso la mia priorità è il Marsiglia. Voglio aiutare la squadra, allenarmi bene e mostrare le mie qualità, e divertirmi giocando a calcio. I tifosi ci mancano tanto a causa della situazione Covid. So che i tifosi sono la forza del Marsiglia. Con uno stadio pieno, facciamo grandi cose. Senza, è più complicato. Ma prometto ai tifosi di dare sempre il massimo in campo».

