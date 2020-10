Sei mesi - almeno - da separato in casa. Per Arkadiusz Milik non proprio il momento migliore della carriera: «Fino alle ultime ore di mercato avrei potuto cambiare squadra. Sono state scritte tante cose, ma non sempre la verità» ha detto l'attaccante ancora di proprietà degli azzurri in una lunga intervista a Sportowefakty in Polonia. «Il Napoli mi ha chiesto di firmare un rinnovo di cinque anni ma avevo deciso di andare via e provare altre esperienze. Abbiamo cercato altre squadre con il mio agente, c’erano interessamenti, ma per raggiungere un accordo serviva l’ok di tutte le parti. Il club non ha mai trovato l’accordo e sono rimasto in azzurro. I soldi? Se pensassi solo a quelli, avrei rinnovato a Napoli».

Una scelta legittima quella dichiarata da Milik: «Ho 26 anni e penso che questo sia il momento migliore per cambiare squadra. Ho grande rispetto per il Napoli, ho vissuto quattro anni fantastici, ma andare via è una mia decisione. Spero che i tifosi capiscano le mie motivazioni, ora» ha confessato il calciatore. «Con De Laurentiis abbiamo sempre avuto ottimi rapporti. Fuori dalle liste? L’ho scoperto dai giornali. Sapevo potesse andare così, ma mi aspettavo una comunicazione del club. Ci sono anche altri calciatori in scadenza e negli ultimi anni sono stato il capocannoniere della squadra. Forse non si sono comportati bene con me. Ma fino all’ultimo giorno del mio contratto mi allenerò e darò il massimo».

