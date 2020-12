Fuori la porta di Arkadiusz Milik non c'è di certo la fila e anche la prossima finestra di mercato invernale potrebbe essere un grosso problema per l'attaccante polacco del Napoli che è fuori rosa da inizio stagione e che vorrebbe cambiare aria per tornare a giocare e puntare nuovamente gli Europei con la Polonia che si giocheranno la prossima estate.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non ci sarebbero richieste immediate per Milik, che continua ad allenarsi da solo tra Napoli e la Polonia. Gli azzurri - che lo perderanno a costo zero la prossima primavera visto il non rinnovo di contratto dell'estate scorsa - chiedono ancora 18 milioni per lasciarlo andare, una cifra importante che potrebbe scendere solo in caso di offerta immediata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA