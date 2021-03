Milik, Napoli era un peso per Arek: «E vogliamo trattenerlo al Marsiglia»

«Abbiamo il controllo sul giocatore per decidere cosa fare in futuro». Pablo Longoria chiarisce la situazione di Arkadiusz Milik, il polacco in prestito dal Napoli dallo scorso gennaio. «Come sapete, in Francia è vietato parlare di clausole, è una mancanza di rispetto per il lavoro di molte persone. Lavoriamo insieme. Conosciamo il mercato. Se siamo felici insieme, continueremo insieme anche il prossimo anno».

«Arek è stato felice di allenarsi con noi sin dal suo arrivo. Si è liberato da un peso lasciando il Napoli, non vede l’ora che arrivi il prossimo Europeo, è contento di tornare a giocare anche per la Polonia» ha continuato il Ds del Marsiglia che ha spinto per la conclusione dell'affare. «Parleremo per il futuro anche con Sampaoli. Abbiamo intenzione di tenerlo perché è un giocatore di livello mondiale».

