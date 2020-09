LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova pretendente per Arkadiusz Milik : secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe il Newcastle sulle tracce dell'attaccante polacco delche sta cercando casa, con il contratto in scadenza nel 2021 e un parco attaccanti già ricco perNelle ultime settimane, ilha potuto trattare solo con la Roma la cessione di, visto che i giallorossi devono sostituire l'eventuale partenza di Edin Dzeko in direzione Juventus. Proprio i bianconeri erano l'alternativa per, che a inizio estate ha sperato di poter raggiungere a Torino il suo ex allenatore Maurizio Sarri, poi esonerato.