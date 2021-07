L'ex Milik non torna in Italia: offerta bassa, resterà a Marsiglia

Poteva essere più di un'idea per l'attacco della Juventus, ma il futuro di Arek Milik sembra essere ancora in Francia. Nemmeno un anno dopo il suo arrivo a Marsiglia da Napoli, l'attaccante polacco era stato accostato nelle scorse settimane ancora alla squadra bianconera già interessata quando vestiva la maglia azzurra.

LEGGI ANCHE Napoli, la prima volta di Spalletti e poi subito summit di mercato

Secondo quanto riportato da RMC Sport, però, le timide richieste della Juventus non convincono il club francese e i bianconeri non si spingeranno oltre economicamente per arrivare a Milik. L'ex attaccante della Juventus, quindi, con ogni probabilità resterà al Marsiglia anche nella prossima stagione dopo aver saltato Euro 2020 per problemi fisici.