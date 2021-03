Milik e quella richiesta del Napoli: «Mi dissero: rinnovi o te ne vai»

È tornato a parlare ai microfoni de L'Equipe Arkadiusz Milik, l'ariete polacco che ha salutato Napoli dopo quattro anni lo scorso gennaio per passare al Marsiglia. «A Napoli ero in difficoltà, non entro nei dettagli ma è stata dura non giocare tutto quel tempo» ha spiegato. «Ho scelto Marsiglia per giocare, per pensare agli Europei, per tornare a divertirmi. L’estate scorsa il Napoli mi ha detto: rinnovo o cessione. Ma io volevo qualcosa di nuovo, la pandemia non ha aiutato e sono rimasto bloccato in azzurro».

Quindi il passaggio in Ligue 1. «Il Marsiglia mi ha voluto, non è un passo indietro, ho pensato che fosse una buona opzione» ha detto Milik. «Forse potevo aspirare a un club più importante ma avrei dovuto aspettare l’estate restando un anno senza giocare e non mi andava. Ora sono qui e non penso che al Marsiglia. Poi è ovvio che io abbia dei sogni, vorrei giocare per i più grandi club del mondo. Vedremo. Per adesso voglio mettermi in mostra qui. Voglio che a Marsiglia ci si ricordi di Milik».

