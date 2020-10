© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'equivoco di mercato è finito, le chiacchiere se le porta via il vento e da oggi è un nuovo giorno, in cui finalmente tutto è chiaro:. Ma c'è un codice Giuntoli che è stato pienamente avvalorato da De Laurentiis: a questo punto il polacco non solo non giocherà più ma neppure si allenerà con la squadra. Fuori rosa era e fuori rosa resta. Perché Milik è apparso come il famoso signor No dei quiz di Mike Bongiorno: è stato ceduto a ben tre squadre (Roma, Tottehnam, Fiorentina) e ogni volta ha trovato un modo per mandare tutto a monte. Una volta gli stipendi arretrati, un'altra volta il bonus che il suo agente pretendeva dai tempi dell'Ajax. Ma alla base della rottura con Milik c'è un altro no, assai più pesante: quello al rinnovo del contratto.Già, l'inizio dei rancori prima sotto traccia e poi resi pubblici al mondo è stata proprio l'ostinazione dell'attaccante a qualsiasi proposta di prolungare il contratto. Nonostante le non esaltanti prestazioni degli ultimi tempi. E tra i no anche quello a Gattuso: perché il tecnico, così come ha fatto con Mertens, lo ha accompagnato in questa trattativa, cercando di convincerlo che il rinnovo era la cosa più logica da fare, anche in ottica addio a fine anno. Niente da fare. Risultato? È praticamente fermo da marzo, perché a parte poche apparizioni alla fine dell'ultimo campionato, non si è mai visto. E mai si rivedrà almeno fino a gennaio. Tradotto: negli ultimi cinque anni, considerando anche i due gravissimi infortuni, ha saltato praticamente due campionati e mezzi (un totale di 61 partite a cui ha dato forfait per complessivi 281 giorni passati da infortunato). Ma non è ancora finita. Perché da qui a gennaio mancano altri tre mesi e senza una offerta economica importante, il Napoli ha deciso di puntare i piedi e di liberarlo solamente a giugno. Quando sarà libero a parametro zero. Un messaggio da mandare al resto della squadra.È stato messo alla porta ad agosto, un trattamento severo se non brutale, sulla falsariga di chi si comporta male: il Napoli era stato chiaro, spiegando a inizio anno che o firmava un nuovo contratto con un ingaggio aumentato di oltre il 20% (circa 3 milioni all'anno) oppure avrebbe visto il campo col binocolo mettendo a rischio l'Europeo. Lui spara altissimo, circa 5 milioni di euro. In tempi durissimi di pandemia è stata considerata richiesta inaccettabile. Il Napoli ne ha preso atto, Giuntoli ha iniziato a usare il pugno duro, ma anche Gattuso è severo nella posizione. Milik avrebbe raggiunto un accordo da oltre 5,5 milioni con la Juventus che, però, non avrebbe avuto molta intenzione di spendere più di 10 milioni per il suo cartellino, in scadenza nel 2021. A questo punto il polacco è rimasto come stregato dall'idea di indossare la maglia dei campioni d'Italia. Tutti gli sforzi di Giuntoli per trovare una sistemazione vanno a vuoto: la più clamorosa con la Roma. Perché senza Sarri, la Juve vira su Dzeko. Ma il polacco fa fatica ad accettarlo. Il Napoli ha l'intesa per uno scambio con Under ma il turco spara alto per l'ingaggio. La trattativa si insabbia, poi arriva l'ok per 22 milioni di euro. Resta il nodo delle pendenze. E lì Milik fa intendere che non ha una grande intenzione di accettare la Roma. Da lì in poi un continuo no: Giuntoli lo vende a mezza Europa, poi al momento dell'accordo con l'attaccante l'operazione salta. Come l'ultima, con la Fiorentina. Se c'è o meno la Juventus lo capiremo solo tra un anno. Un anno che Milik passerà ai bordi di Castel Volturno. Magari provando a risolvere la questione per vie diverse da quelle calcistiche.