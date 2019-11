LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato il grande assente di sabato sera, a poche ore dal fischio d'inizio: Arek Milik non ce la fa, a causa di una "indisposizione" secondo il club azzurro che aveva annunciato il suo forfait a poche ore dalla gara delicatissima contro il. Il bomber polacco, il più in forma della truppa di Ancelotti, era così rimasto fuori da un match finito poi 0-0 e che ha sentito molto la sua assenza.L'attaccante del Napoli si è fatto vedere dai suoi fan oggi sui social, pubblicando una foto che lo ritrae con la maglia della nazionale polacca.scrive Arek nel giorno in cui i suoi connazionali celebrano l'indipendenza della. Intanto, dal ritiro della nazionale fanno sapere che il calciatore si sta allenando con il gruppo e potrà essere a disposizione della squadra per il confronto con la Slovenia (19.11) e forse anche per il match contro Israele (16.11)