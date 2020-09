LEGGI ANCHE

Assume sempre più i contorni del caso l'affare che potrebbe portare Arkadiusz Milik alla Roma. Il club giallorosso, che non ha ancora chiuso il trasferimento per alcuni problemi del giocatore polacco con il, ha voluto ribadire che l'affare non è a rischio per il responso delle visite mediche dell'attaccante.«In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto» si legge dal comunicato. «Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società. Di conseguenza, l’ASrespinge l’attribuzione di qualunque giudizio sulle condizioni fisiche del giocatore».