Riprende quota il trasferimento di Milik alla Roma. Pronta l'offerta di 4.5 milioni a stagione (5 con i bonus) e in tal senso si va verso l'apertura del centravanti polacco (che si era irrigidito sulle sue posizioni dopo non essere stato convocato contro il Pescara), intanto è ripreso il discorso tra i due club sulla base più o meno di 25 milioni. Under non entrerà nella trattativa e c'è ora da trovare l'intesa tra Napoli e Roma sulla cifra dell'operazione.Il discorso potrebbe sbloccarsi in questa settimana, saltata l'opzione Juve, quella gradita dal primo momento dal centravanti del Napoli, ora l'opportunità più concreta è quella di un trasferimento in giallorosso e la situazione è legata al discorso della cessione di Dzeko: la Roma infatti affonderà in maniera definitiva solo appena sarà sicura la cessione del centravanti bosniaco (c'è la Juve).: Arek ha il contratto in scadenza 2021 ma per lui in azzurro non ci sarà più spazio anche se restasse. Al centro dell'attacco il Napoli ha puntato per la prossima stagione su Osimhen, Mertens e Petagna.Il direttore sportivo Giuntoli è impegnato su diverse cessioni, oltre a Milik non fanno parte del progetto tecnico anche Younes, Ounas, Malcuit e Llorente, tutti e quattro sul mercato. Diverse opzioni in Italia per il centravanti spagnolo con la possibilità sempre aperta dell'inserimento di qualche club di Premier League, stesso discorso per Malcuit che potrebbe tornare a giocare nel campionato francese. Se dovesse arrivare qualche offerta importante per Ghoulam si aprirebbe anche la trattativa per la sua cessione e al suo posto potrebbe arrivare il giovane terzino polacco Karbownik del Legia Varsavia. Il nome forte è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, operazione questa che potrebbe eventualmente prendere quota con la formula del prestito.Il pezzo forte in uscita è Koulibaly, il Napoli attende un'offerta da 80 milioni (bonus compresi) per la sua cessione: il club finora che si è mostrato maggiormente interessato è il Manchester City ma è sempre possibile un inserimento da parte del Psg. Solo dopo che si concretizzerà il discorso relativo alla sua cessione il club azzurro si fionderà su un altro difensore centrale: l'obiettivo è Papastathopoulos dell'Arsenal, in corsa anche Senesi, il difensore argentino del Feyenoord.Prosegue la trattative per il rinnovo di Hysaj, passi avanti in tal senso. Discorso a buon punto per il prolungamento fino al 2025 ma le parti dovranno aggiornarsi ancora per mettere a punto l'intesa. Il Napoli ha deciso di puntare ancora sul difensore albanese che ha il contratto in scadenza nel 2021.L'esterno che piace di più resta Boga del Sassuolo ma tutto dipenderà dalla volontà del club neroverde di cederlo e sulla richiesta economica. Un'idea può essere quella di Deulofeu del Watford, ex del Milan, retrocesso dalla Premier League con il club inglese, operazione questa che si potrebbe chiudere solo in prestito.