Ultimo aggiornamento: 15:36

Le voci di mercato sul suo conto non si placano, madimostra ancora una volta di volersi godere i sapori e i colori dellache lo ospita ormai da quattro stagioni. L'attaccante polacco ne ha approfittato questa mattina per una gita in barca, visto lo stop domenicale agli allenamenti concesso ieri daalla squadra.si è così goduto la domenica via mare, insieme con lui anche l'inseparabile compagna. I due sono partiti dal Golfo di Napoli verso le isole per approfittare della giornata di sole. Ilnon lascia tranquillo il club che quest'estate dovrà decidere, a bocce ferme, il suo futuro.