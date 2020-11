Una notte da protagonista per Arkadiusz Milik, l'attaccante del Napoli che non ha mai giocato con gli azzurri in questo avvio di stagione e cambierà squadra a gennaio ma che si è ritrovato titolare con la Polonia nell'amichevole di ieri contro l'Ucraina: «Una bella vittoria in una notte importante per la mia carriera: essere capitano per la prima volta di questa squadra» il messaggio del polacco sui social.

