Quello di Arkadiusz Milik resta l'unico nome nella lista della spesa del Marsiglia, il club francese che nelle ultime ore avrebbe rifiutato il trasferimento di Diego Costa. Secondo quanto riportato da La Provence, l'attaccante spagnolo - che ha rescisso il contratto con l'Atletico Madrid qualche settimana fa - era stato offerto al club francese ma ha ricevuto un secco no.

Troppo alte, infatti, le richieste economiche del calciatore che è in cerca di una nuova destinazione dopo aver detto addio alla Liga. Nel frattempo, restano distanti anche le volontà del Napoli, che continua a chiedere 15 milioni per il trasferimento di Arkadiusz Milik. Il Marsiglia vorrebbe il polacco ma non è disposto a spendere una cifra così alta.

Ultimo aggiornamento: 17:19

