Arek Milik e il Marsiglia, un affare che interessa il club francese e potrebbe stuzzicare la curiosità dell'attaccante polacco del Napoli. «È vero, siamo interessati a Milik ma non è la nostra unica opzione per questo mercato», ha confermato André Villas-Boas: «Ma in questo momento la trattativa non è in una fase avanzata tra noi e i suoi agenti, è solo un interesse. Abbiamo problemi e vogliamo intervenire sul mercato».

«Milik sarebbe forse la trattativa più complicata perché è un giocatore importante» ha continuato l'allenatore del Marsiglia in conferenza. «Vedremo cosa potrà fare il club in questa finestra di gennaio, parleremo con la società per le risorse economiche che si potranno investire. Conosciamo i limiti che abbiamo e la crisi che sta condizionando i club di tutto il mondo, non si può spendere troppo e non voglio chiedere troppo alla dirigenza».

