Milik voleva la Juve già a Napoli: «Fu impossibile, ora sono felice»

Arkadiusz Milik ha detto - finalmente - sì alla Juventus la scorsa estate. Il bomber polacco ha flirtato a lungo con i bianconeri prima di poter arrivare a Torino, come ha lui stesso confermato nell'ultima intervista a L'Equipe dopo il ritorno in Italia: «I contatti per il mio trasferimento sono iniziati prima della sfida contro il Nantes, nella quale sono rimasto in panchina. La Juventus mi inseguiva sin da quando ero a Napoli», ha detto Arek.

Un amore mancato sul mercato e l'approdo poi in Ligue 1, a Marsiglia. «Mi volevano, ma allora non fu possibile trovare l’incastro. Siamo felici di esserci ritrovati oggi» ha detto il polacco, compagno di Zielinski al prossimo Mondiale. «Credo di aver fatto bene nel tempo in cui ho giocato a Marsiglia, ma potevo fare molto meglio e lo so bene. Qualche volta però per fare meglio, soprattutto con le mie caratteristiche, hai bisogno di ottime persone attorno a te, che giochino anche loro per te».