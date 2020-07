LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dovremo aspettare ancora metà del mese di luglio per capire l'andamento della curva epidemiologica». Lo ha dettoparlando del ritorno dei tifosi negli stadi, a margine di una visita nel centro sportivo Kodokan, a Napoli. «Vedremo che cosa si potrà fare - ha affermato - Intanto però il campionato è ripreso e sono sicuro che questo fa piacere a molti italiani».«Sono arrivate» ha aggiunto Spadafora in merito ai danni economico subiti dalle società sportive a causa del lockdown. «Parliamo di sostegno economico a fondo perduto - ha affermato - per rispondere a richieste di aiuto immediato». «Destineremo questi fondi - ha aggiunto - entro la fine della prossima settimana, evadendo tutte le domande che sono pervenute, nessuno escluso».Spadafora ha poi annunciato che sarà firmata a metà luglio una convenzione tra Ministero dello Sport e Comune di Napoli per il recupero dirispettivamente periferia nord ed est della città. «A metà del mese di luglio - ha detto - firmeremo con il sindaco de Magistris una convenzione importante perché finanziamo due opere importanti una a Scampia e l'altra nella scuola Vittorino da Feltre». «Sono due posti che ho visitato prima della pandemia - ha sottolineato - ora è tutto pronto e a metà luglio torneremo a Napoli per completare». Spadafora ha ricordato anche che, sempre a metà luglio, «sarà pubblicato ilper un importo di 140 milioni di euro».