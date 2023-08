Moggi all'attacco sul caso Zanoli: «Il Napoli ci chiude tutte le porte»

Prima il braccio di ferro di mercato. Poi però volano gli stracci. A lanciarli è stato Alessandro Moggi, agente del giovane calciatore del Napoli, Alessandro Zanoli. Il terzino destro di proprietà del club azzurro chiede spazio, ma De Laurentiis non sembra intenzionato a lasciarlo andare altrove.

Fin qui nulla di clamoroso, verrebbe da dire: normali trattative in tempi di calcio mercato. Da una parte il calciatore ed il suo agente che spingono per capire il proprio destino e dall'altro il club di appartenenza che ha evidentemente piani diversi. Si è ipotizzato che Garcia abbia posto il veto alla sua partenza – considerandolo come il vice di Di Lorenzo – nonostante la richiesta di qualche club di serie A in cui Zanoli troverebbe oggettivamente più spazio (in pole position c'è sempre il Genoa, ma anche la Salernitana è in fila).

Fin qui i rumors. A meno di una settimana dalla chiusura delle liste, però, Alessandro Moggi ha voluto dire la sua sull'argomento.

Intervistato da un portale di calciomercato, l'agente ci è andato giù duro. “Purtroppo ci troviamo in una situazione complicatissima, ci sono sei squadre interessate a Zanoli e il Napoli non vuole darlo”. Il procuratore prova a chiarire la vicenda. “Questo può essere legittimo, ma lui è un giovane e guadagna come un calciatore di Lega Pro senza possibilità di crescere e se il Napoli chiude la porta a prescindere, senza darti neanche opportunità di parlare, diventa un problema”.

C'è di più. Moggi si spinge oltre fino ad un parallelo con la recente vicenda Spalletti. “ll Napoli si espone in maniera dura su tutto, abbiamo visto la questione della clausola di Spalletti con la FIGC, il loro posizionamento è totalmente individualista all'interno del sistema e pensano di poter fare come vogliono in tutto. Zanoli ha un contratto e naturalmente deve rispettarlo ma sta chiedendo solo di andare a giocare e non di stare a fare lo spettatore al Maradona. Ma confrontarsi con chi non ti dà la possibilità diventa un boomerang... Così è impossibile poter dimostrare qualcosa, è una situazione davvero molto brutta. E incide pure sulla psiche del ragazzo, è preoccupato".