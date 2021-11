Mondiali, anche Zielinski ai playoff: «Darò tutto per andare in Qatar»

Partenza in panchina, poi in campo nella ripresa, ma Piotr Zielinski non è riuscito a dare una mano alla sua Polonia. «Non possiamo perdere partite così, soprattutto quando giochiamo in casa» ha detto il centrocampista del Napoli dopo il ko contro l'Ungheria. «Siamo tanti e tutti bravi, il ct ha fatto altre scelte dal primo minuto per far giocare tutti, ma qualcosa è andato storto».

«Nella ripresa abbiamo provato ad accelerare il nostro gioco, ma non siamo riusciti a ribaltarla e nel finale abbiamo preso gol» ha continuato Zielinski, che si giocherà tutto con la Polonia agli spareggi. «Adesso ci tocca pensare ai playoff: non sarà facile perché tutte le squadre saranno di ottimo livello ma dovremo fare tutto per andare ai Mondiali in Qatar».