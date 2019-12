Tribune al posto delle case, stadi al posto degli alberghi. Ma non solo. L’edizione del Monopoly dedicata alla SscNapoli è interamente dedicata al mondo del calcio. Niente funghetto, candelabro o piantina, sul tabellone con 22 caselle dedicate ai momenti più evocativi della storia (recente e passata) ci si muove con una scarpetta, un pallone, un fischietto e altri oggetti evocativi di questo sport.



Dopo il classico “Via” c’è “l’inizio della scalata”, che coincide con il primo Napoli dell’era De Laurentiis, mentre le due caselle più preziose (già Viale dei Giardini e Parco della Vittoria) diventano caselle dedicate ai due storici scudetti conquistato dal Napoli nell’era di Maradona.



Durante la presentazione nell’incantevole cornice di Palazzo Petrucci (presente anche su una delle caselle, in una di quelle che storicamente occupate dalle stazioni), l’head of operations del Napoli Alessandro Formisano e Aldo Carlotto di WStaff hanno illustrato tutte le novità del gioco come le carte “imprevisti e probabilità” con divertenti messaggi legati al mondo del calcio. Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA