Napoli, Montipò idea per la porta? «All'azzurro non si può dire di no»

26 anni e una stagione da protagonista con addosso la maglia del Verona. Lorenzo Montipò ha attirato le attenzioni di tante squadre italiane per il rendimento con la squadra di Tudor e anche il Napoli, che il prossimo anno dovrà affiancare un nuovo elemento a Meret vista la partenza di Ospina, potrebbe seguirlo con interesse: «Il calcio di oggi con così tante partite richiede due portieri forti. I dualismi tra portieri non mi sono mai piaciuti. Ma potrebbe essere un'idea, al Napoli non si può dire di no».

Le parole sono di Alberto Fontana, ex portiere e oggi agente di Montipò. «L'anno scorso non è andata bene, Verona è stato un modo per rimettersi in pista, il sogno di tutti è sempre quello di salire di palcoscenico ma credo che il ragazzo debba completare il suo percorso quest'anno e poi vediamo» ha aggiunto a Radio Marte. «Il Verona è formato da calciatori che possono avere mercato come lui, Caprari, Barak, Casale. Hanno voglia di mettersi in mostra e fare bene, nelle partite importanti la vetrina è maggiore. Ovviamente il Napoli si sta giocando lo Scudetto: quando leggo che dopo la sconfitta contro il Milan è fuori mi viene da ridere. Tutte le squadre davanti hanno mostrato debolezze, i giochi sono aperti da qui alla fine».