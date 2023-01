Il Monza ferma l'Inter, Izzo virale in rete: «Forza Napoli»

Il Monza di Raffaele Palladino ferma l'Inter di Simone Inzaghi, all'ultima occasione e col cuore in gola. Un pareggio - il 2-2 di ieri sera a Monza - che fa felici i padroni di casa e anche un po' i tifosi del Napoli, dopo la sconfitta con i nerazzurri di mercoledì a San Siro. E Armando Izzo, napoletano difensore del Monza, è tra quei tifosi: «Forza Napoli» urla il calciatore dei biancorossi sui social in una diretta di festa subito dopo il fischio finale di ieri sera negli spogliatoi, un video diventato immediatamente virale in rete.