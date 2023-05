Napoli, Politano ai tifosi: «Perdere non fa mai piacere»

Anche Matteo Politano ha parlato al termine di Monza-Napoli, direttamente dai suoi account social: «Perdere non fa mai piacere, anche a obiettivo raggiunto» ha spiegato l'esterno azzurro subentrato nella ripresa in campo. Sui social, una foto con in braccio la figlia, la piccola Giselle arrivata a Monza per l'occasione: «In ogni caso, con te in braccio non esiste sconfitta». A fare eco anche il capitano Giovanni Di Lorenzo: «Perdere non ci piace! Testa alla prossima».