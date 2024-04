Se è escluso dai giochi per la futura panchina del Napoli, l'attuale allenatore dei campioni d'Italia ha deciso di giocarsela a modo suo. Francesco Calzona anche oggi ha caricato a dovere la squadra prima e durante la seduta di rifinitura a Castel Volturno ed ha lanciato segnali indicativi riguardo la formazione che domani scenderà in campo in terra brianzola contro il Monza di Raffaele Palladino. Il suo Napoli giocherà come sempre con il tridente, dall'infermeria sono usciti definitivamente Kvaratskhelia e Ngonge e ci è entrato soltanto Lindstrom (il danese è out) e domani all'U-Power Stadium (ex Brianteo) sarà uno scontro diretto per l'Europa dalla porta di servizio.

Ciccio Calzona ha intenzione di rivoluzionare la squadra, medita almeno un cambio per reparto con il pacchetto arretrato che sarà quello maggiormente toccato dal ribaltone. Non solo. L'intera corsia di sinistra del Napoli dovrebbe essere nuova rispetto al ko subito la vigilia di Pasqua con l'Atalanta al Maradona. Al tempo. Davanti a Meret agiranno Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Quest'ultimo sarà preferito a Mario Rui sull'out mancino. Al centro, invece, Ostigard ha guadagnato posizioni nelle gerarchie del tecnico e si candida per una maglia da titolare. A fargli spazio potrebbe essere Rrahmani con Juan Jesus confermato al centrosinistra. A centrocampo, invece, Zielinski insidia Traorè nel ruolo di mezzala sinistra. Lobotka invece resta punto fermo in cabina di regia con Anguissa sul suo fronte destro. Occhio anche al tridente offensivo. Se infatti è certa la presenza dei gemelli del gol Osimhen e Kvaratskhelia - rispettivamente al centro e sulla catena mancina – non è esclusa una sorpresa sulla corsia di destra dove ha messo la freccia Ngonge che prova a sorpassare Politano per un posto nell'undici base.