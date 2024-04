Monza-Napoli 2-4, per Raspadori gol e sorriso: «Ma una gara non cambia tutto»

Torna al gol anche Giacomo Raspadori, l'attaccante azzurro che ha messo il timbro sulla vittoria di Monza: «É una delle mie caratteristiche mettermi sempre a disposizione, ho sempre lavorato allo stesso modo, quello che ho raggiunto l’ho ottenuto col lavoro, credo sia un aspetto importante in questo calcio moderno in cui capita più spesso di fare cambi a gara in corso» ha detto a Dazn.

«Dobbiamo essere lucidi e non è una partita a far cambiare tutto, abbiamo visto cosa serve per tornare a fare quello che è nelle nostre corde e nelle nostre qualità, può essere una partita di svolta, analizzando la differenza tra primo e secondo tempo dobbiamo avere la voglia di sacrificarsi che c’è stata soprattutto nei primi 20 minuti del secondo tempo» ha continuato l'azzurro.

Torna a parlare anche del ruolo: «La mia duttilità è una cosa positiva, ti dà la possibilità di entrare a partita in corso e in più situazioni, penso sia un valore aggiunto, una fortuna, in alcune situazioni per caratteristiche non riesci a essere al 100% te stesso, ma credo sia una fortuna poter ricoprire più ruoli» ha spiegato.

«Lavoro ogni giorno pensando al presente e al quotidiano, si può sempre migliorare, lavoro per essere al meglio, la continuità nel minutaggio può aiutare a ritrovare il massimo della forma» ha continuato «Sono convinto che nel quotidiano si possa lavorare e avere la giusta energia per essere al 100% anche non essendo sempre in campo».