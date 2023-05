Dietrofront. O quasi. Ovvero i tifosi del Napoli potranno acquistare il biglietto per la gara di domani in casa del Monza (si gioca alle 15) cancellando di fatto l’indicazione che circolava già giovedì circa la possibile chiusura ai napoletani. Dopo il provvedimento del Casms firmato e reso operativo nella mattinata di ieri dal prefetto del capoluogo lombardo, Patrizia Palmisani, che prevedeva il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania, è arrivato un ricorso al Tar con conseguente sospensiva che di fatto ha riaperto la trasferta a tutti i tifosi del Napoli.

La decisione iniziale - quella dello stop - era stata presa per il rischio di incroci pericolosi in autostrada con i tifosi dell’Udinese (impegnata sempre alle 15 in casa della Fiorentina) e della Roma (in campo alle 18 in casa del Bologna). Un rischio ritenuto elevato dalle autorità che avevano deciso di bloccare l’esodo dei tifosi azzurri. A quel punto si è messa in moto la macchina organizzativa con il Napoli che sul proprio sito aveva anche comunicato le modalità per richiedere il rimborso dei tagliandi, messaggio che già nel pomeriggio di ieri è stato cancellato proprio perché sono arrivate le indicazioni in senso opposto rispetto alla mattina.

Intanto un altro pienone si prevede al Maradona per la gara del Napoli contro l’Inter domenica 21. Si tratta della penultima gara casalinga degli azzurri in questa stagione, un big match nonostante la squadra di Spalletti non abbia più null’altro da chiedere al campionato. Ma poco importa, perché la febbre azzurra ha raggiunto oramai temperature altissime. Nessuno vuole perdersi l’occasione per assistere a una giornata di festa. Ecco perché i biglietti messi in vendita nella giornata di ieri sono andati polverizzati nell’arco di poche ore.

Già dopo l’inizio della prevendita alle 15 di ieri pomeriggio, più di 20mila persone si sono messe in coda (telematica) per aggiudicarsi il tagliando valido per accedere al Maradona. Ma d’altra parte ogni partita del Napoli da qui alla fine sarà una festa. Ogni occasione sarà quella buona per partecipare a una giornata a tinte azzurre. Contro l’Inter, poi, sarà l’ultima partita prima della grande festa di inizio giugno, quando il Napoli riceverà la coppa di campione d’Italia e potrà sollevarla al cielo davanti al proprio pubblico. Per Napoli-Sampdoria, infatti, è già previsto l’ennesimo sold out. Resta solo la decisione sulla data della partita: il Napoli chiederà alla Lega di anticiparla a venerdì 2 o sabato 3 giugno, dato che la squadra dovrà poi volare in Corea per una mini tournée.