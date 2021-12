Morte Hugo Maradona, Dalma: «Ciao zio, riposa in pace»

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore tramite social, anche Dalma Maradona ha voluto omaggiare suo zio Hugo, scomparso a Napoli questa mattina per alcuni problemi cardiaci all'età di 52 anni. «Che tu possa riposare in pace, zio. Un abbraccio infinito a Nicole, Thiago e Meli» ha scritto la prima figlia di Diego Maradona, che era stata proprio in città nelle scorse settimane.

LEGGI ANCHE Morto Hugo Maradona, fratello di Diego: fu preso dal Napoli e voleva candidarsi