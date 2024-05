C'è un'importante novità nella vicenda del processo per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020 nel Barrio St. Andres a Tigre, comune della cintura urbana di Buenos Aires.

Le figlie del Pibe e di Claudia Villafane, Dalma e Gianinna, hanno presentato un esposto al tribunale di San Isidro attraverso l'avvocato Fernando Burlando affinché sia spostata la data di inizio del processo, fissato per il 4 giugno.

E questo perché vi sono alcune questioni tecniche a carico degli 8 indagati per la morte del padre, tutti medici e infermieri, da definire: rischiano di incidere sull'esito del procedimemto, secondo Dalma e Gianinna Maradona, attese mercoledì 29 a Napoli per l'inaugurazione del museo virtuale “Diego Vive” nella ex Base Nato di Bagnoli.

La prima questione tecnica è quella sollevata dai legali dell'infermiera Dahiana Gisela Madrid, che ha chiesto di essere giudicata da una giuria popolare. Ed è una questione che non potrebbe essere risolta prima del 4 giugno. Da qui la richiesta di Dalma e Gianinna Maradona.

A questo punto, il processo rischia di slittare a settembre, dunque a quasi quattro anni dalla morte di Diego, avvenuta il 25 novembre 2020 a causa di un edema polmonare acuto secondario e di una insufficienza cardiaca cronica.

Ma dietro a queste cause, secondo i magistrati di San Isidro, c'è stata l'insufficiente assistenza dello staff sanitario, di cui facevano parte appunto gli otto professionisti rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo con dolo eventuale, reato che in Argentina prevede la condanna dagli 8 ai 25 anni di carcere.