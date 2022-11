In attesa delle celebrazioni di domani in città, a Napoli è spuntato un nuovo murales per Diego Armando Maradona. L'argentino è scomparso il 25 novembre del 2020 e da più parti in città stanno spuntando altre manifestazioni d'affetto per l'ex Pibe de Oro argentino. L'ultimo è un disegnato dedicato a Dios a via Toledo, il volto di Maradona che spunta dal Vesuvio.