Morte Zamparini, il cordoglio del Napoli: «Il club si unisce al dolore della famiglia»

È scomparso in queste ore a 80 anni Maurizio Zamparini, uomo di calcio e storico ex presidente di Venezia e Palermo. A dicembre era stato sottoposto a intervento chirurgico di peritonite ed era finito in terapia intensiva a causa di una complicazione durante l'intervento. Negli ultimi giorni una ricaduta e il nuovo ricovero. Anche il Napoli - club a cui Zamparini era molto legato - dell'amico Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordarlo.

📌 Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia Zamparini e si uniscono al dolore per la scomparsa di Maurizio Zamparini. pic.twitter.com/z54MejHJA0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 1, 2022

«Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia Zamparini e si uniscono al dolore per la scomparsa di Maurizio Zamparini» si legge dalla nota ufficiale del club. Zamparini aveva lanciato a Venezia anche Luciano Spalletti, attuale allenatore azzurro.