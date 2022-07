Morto Alberto Sallustro, Napoli piange il figlio di Attila

È scomparso a Roma Alberto Sallustro, figlio dello storico bomber Attila, tra i primi campioni ad indossare la maglia del Napoli tra il 1920 - prima ancora della nascita dell'attuale Ssc Napoli - e il 1937.

I funerali di Alberto Sallustro, figlio dell'ex stella azzurra originaria del Paraguay e della altrettanto famosa attrice e soubrette Lucy D’Albert, si terranno a Roma presso la Chiesa Santa Chiara piazza giochi delfici, oggi 28 luglio 2022.

Alberto, figlio di Attila, fu protagonista a Napoli negli anni successivi alla scomparsa del papà e si attivò in prima persona affinché si procedesse, sulla falsariga dello stadio milanese San siro Meazza (di cui il papà era sempre stato rivale in campo numero uno), a cointestare lo stadio come “San Paolo-Sallustro”. Ma la mozione del giovane Sallustro non ebbe mai buon fine, osteggiato dalla Chiesa napoletana e dalla politica dell'epoca. Alla fine, ad Attila Sallustro venne intitolata una strada di Ponticelli, lontano dalle idee del figlio Alberto.