Morto Galeazzi, la "voce" degli scudetti: dal bagno con Maradona agli Abbagnale

Si è spento oggi Giampiero Galeazzi, il noto giornalista sportivo della Rai ed ex canottiere aveva 75 anni, era malato da tempo. Una perdita sofferta per tutti gli appassionati di sport italiani che avevano seguito la sua voce, in particolar modo per gli sportivi napoletani che proprio a Galeazzi hanno legato alcune delle vittorie più belle della città.

LEGGI ANCHE Ospina crolla contro il Brasile: «Rialziamoci, ci sono ancora 5 partite»

La più iconica, ovviamente, quella del primo scudetto azzurro: nel maggio 1987 il Napoli vince il primo scudetto con Maradona in campo e al fischio finale Galeazzi è protagonista della festa azzurra. Memorabile il suo scambio con Diego prima e Ferlaino dopo: «Presidente, ma lei è il più scalmanato» con tanto di risposta fradicia: «Sono 18 anni che aspettiamo, se permette...». Un anno più tardi, alle Olimpiadi di Seul, Carmine e Giuseppe Abbagnale, e il timoniere Peppino Di Capua furono letteralmente trascinati all'oro dalla telecronaca indimenticabile dello stesso "Bisteccone", nome con cui Galeazzi era conosciuto dai fan più appassionati.