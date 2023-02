La scomparsa di Mario Zurlini, difensore centrale - libero si diceva all'epoca - del Napoli per dieci anni ci fa ragionare sulla passione della città per la sua squadra. La sua unica squadra. Proprio negli anni in cui questo galantuomo di origini emiliane giocava in azzurro vi fu a Napoli il tentativo di creare un'alternativa con l'Internapoli che ebbe come allenatore Luis Vinicio e tra i suoi giocatori chi avrebbe scritto la storia della Lazio, Giorgio Chinaglia e Pino Wilson. Ma fu un velleitario tentativo. Perché Napoli è il Napoli.

Zurlini giocò nel primo Napoli che sognò lo scudetto. Eravamo a metà degli anni Sessanta e il presidente Roberto Fiore, forte dei 70mila abbonati, tentò il grande colpo con Altafini e Sivori. Sarebbe stato necessario attendere altri vent'anni - e Maradona - per vedere il tricolore sulle maglie azzurra. Ma prima e dopo Diego non è mai crollata la fede. Zurlini ricordava gli 80mila che andavano a Fuorigrotta ogni domenica. Altre centinaia di calciatori e decine di allenatori possono ricordarli, in tempi felici e in momenti duri. Perché - si ricordi anche oggi che il Napoli comanda in serie A - ci sono stati anni di sofferenza in serie B, il fallimento, la ripartenza dalla serie C nel 2004. Ecco, ciò che in questi anni mai è mancato è il tifo. E dopo attimi di freddezza sempre si è riaccesa la passione. Ricordate l'estate scorsa? Dopo i cinque gol al Verona a Ferragosto ecco i 40mila - il 21 agosto - al Maradona per Napoli-Monza, il secondo show della squadra di Spalletti.

Ci sarà sempre questo filo a legare le squadre azzurre di tutte le epoche. E questa passione avrebbe meritato più di due scudetti, quasi tre.