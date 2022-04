Morto Rincon, cordoglio del Napoli: «Ci uniamo al dolore della famiglia»

Il brutto incidente d'auto lunedì scorso e la morte delle scorse ore. Non ce l'ha fatta Freddy rincon, indimenticato campione colombiano scomparso questa notte a Cali, conosciuto in Italia anche per aver indossato la maglia del Napoli prima di giocare tra le fila del Real Madrid. E proprio il club azzurro ha voluto ricordare l'ex calciatore attraverso un messaggio dai canali ufficiali: «La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95».

