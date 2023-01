Morto Vialli, il saluto dei calciatori del Napoli: «Solo i ricordi alleviano il dolore»

Il dolore per la scomparsa di Gianluca Vialli ha eco anche a Napoli, dove sono molti gli azzurri che hanno incrociato l'ex dirigente della nazionale italiana e che con lui hanno vinto l'Europeo un anno e mezzo fa con i colori azzurri. «Solo i bei ricordi possono alleviare il dolore, sono grato dei momenti in cui ho potuto condividere la tua presenza. Sarai sempre un esempio per tutti!» le parole di Giacomo Raspadori che ha condiviso sui social una foto con l'ex attaccante di Sampdoria e Chelsea.

«Così vero, così importante, grazie Luca. Un periodo fantastico, un ricordo per sempre!» le parole di Lorenzo Insigne che ha voluto ricordarlo sui social. «Un esempio» scrive anche Alex Meret, in quel gruppo della nazionale azzurra campione in cui c'era anche Giovanni Di Lorenzo: «Il più grande insegnamento ce l’hai dato accompagnandoci sul tetto d’Europa nonostante la battaglia che silenziosamente stavi combattendo. Voglio ricordarti così sorridente con la coppa in mano. Orgoglioso di averti conosciuto».

Anche il club azzurro ha ovviamente omaggiato Vialli: «Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si uniscono al dolore della famiglia e del mondo dello sport per la scomparsa di Gianluca Vialli indimenticabile campione ed esempio di grande spessore umano».