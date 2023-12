Mourinho, cosa ha detto a Kvaratskhelia, il duro confronto durante Roma-Napoli: ecco cosa è successo

Testa a testa tra Mourinho e Kvaratskhelia durante il primo tempo di Roma-Napoli. Al 40' i due sono arrivati a contatto proprio davanti la panchina giallorossa, con il tencico che ha redarguito l'attaccante georgiano. Il motivo? Un fallo accentuato, secondo lo Special One, da parte del numero 77 che è caduto a terra in modo plateale urlando dal dolore. L'autore del fallo, avvenuto a pochi metri da Mourinho, è stato Cristante che avrebbe colpito l'esterno sullo stinco.

Renato Sanches escluso da Roma-Napoli: non è neanche in panchina

Confronto Mourinho-Kvaratskhelia, cosa è successo durante Roma-Napoli

Le lamentele del classe 2001 non sono piaciute a José, che ha deciso di prendere la situazione in mano e redarguire direttamente Khvicha. Il tecnico di Setubal ha fatto capire al giocatore ventiduenne che il suo atteggiamento non fosse gradito: «Adesso basta!». I due si sono chiariti a distanza ravvicinata con li due che hanno continuato parlando all'orecchio.

Infine, è arrivato anche Osimhen a cercare di capire cosa stesse succedendo e il tecnico giallorosso ha parlato anche con lui riguardo il problema prima di essere ammonito da Colombo.