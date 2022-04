La Roma è arrivata a Napoli, domani la sfida agli azzurri di Spalletti. Jose Mourinho ha approfittato della trasferta azzurra per un omaggio a Diego Armando Maradona: il portoghese ha depositato dei fiori al murales dell'argentino ai Quartieri spagnoli per poi fare ritorno in albergo. Lo scorso anno il club giallorosso aveva omaggiato Diego con Bruno Conti.