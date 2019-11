LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha subito rimesso il suo nome al centro del calcio europeo subentrando in corsa sulla panchina del José Mourinho è ancora lo Special One? A rispondere saà il campo, nel frattempo però l'allenatore portoghese vuole rinforzare gli Spurs e per farlo starebbe guardando proprio in Italia, il campionato che l'ha visto protagonista con l'Inter qualche stagione fa.Secondo quanto riportato dain Inghilterra, infatti, uno degli obiettivi di Mourinho al Tottenham è Kalidou Koulibaly . Il difensore delinteressa da anni al portoghese, che ai tempi del Manchester United arrivò ad offrire fino a 95 milioni di sterline aper portarlo a Old Trafford. Il presidente del Napoli rifiutò, ma non è da escludere un nuovo assalto già a gennaio.